Гривна упала до исторического минимума

Киев, 12 января. Курс гривны в пятницу опустился до исторического минимума. На сегодняшний день за 10 российских рублей можно приобрести 4,99 гривны. Среднегодовой курс гривны составлял 2,19 рубля.

Украинская национальная валюта снизилась и по отношению к доллару и евро. Один доллар продается по цене 28,44 гривны, евро — 34 гривны.

Отметим, что гривна никогда не опускалась до такого уровня в паре с рублем со времен введения этой валюты в обращения в 1990 году. До сегодняшнего дня антирекордом считался 1998 год, когда гривна опустилась до 3 рублей.

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Пинзеника, причиной высоких темпов инфляции стал отказ некоторых кредиторов давать деньги в долг. Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что снижение стоимости гривны — лишь временное, сезонное явление.