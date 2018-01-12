Захарову удивили рекомендации Госдепа: США культивируют «животный страх» перед Россией

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что включение РФ в список стран, от поездок в которые Госдеп США рекомендует воздержаться, культивирует страх среди американцев перед нашей страной.

«Это какое-то очередное, ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого — придать очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать животный страх американцев перед Россией», — завила она.

По словам дипломата, у Госдепа нет никаких оснований утверждать, что в России существуют риски для безопасности, а ситуация в стране может радикально измениться.

Захарова подчеркнула, что эти рекомендации вызывают крайнее недоумение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даст ответ на новые санкции со стороны США.Таким образом Песков прокомментировал новый возможный санкционный список США, в который якобы попали 300 россиян (включая членов семьи). Представитель Кремля призвал дождаться официального заявления Госдепа по данному вопросу.