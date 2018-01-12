Назван самый популярный кроссовер 2017 года в России

Москва, 12 января. Корейский автомобиль KIA Rio в очередной раз стал самым популярным автомобилем в России. В прошлом году было продано более 96 тысяч экземпляров модели, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

На втором и третьем месте оказались российские автомобили Lada Granta и Lada Vesta. В «пятерку» также попали южнокорейские легковушки Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

В списке самых продаваемых машин в России также оказались Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, хэтчбэк Lada Xray и Toyota RAV4, передает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что кроссовер Hyundai Creta стал бестеселлером в сегменте SUV по продажам на отечественном авторынке.

В прошлом году продажи модели выросли в 2,5 раза, составив 55305 автомобилей.