Идлиб: боевики используют против САА бронетехнику производства Турции

Идлиб, 12 января. Боевики группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе массово применяют боевую технику турецкого производства.

Боевики, действующие против правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, опубликовали в Сети фото, на которых запечатлена колонна броневиков турецкого производства. Отмечается, что вооруженные формирования исламистов массово применяют эти броневики при столкновениях с сирийской армией.

По мнению экспертов, Турция продолжает оказывать помощь «умеренным» боевикам, планируя усилить свои позиции в провинции Идлиб. Эта тенденция прослеживается во многих регионах Сирии. Анкара после введения войск в северную часть провинции Алеппо зачистила от боевиков населенный пункт Эль-Баб. Сейчас город остается под контролем протурецких боевиков. В Эль-Бабе открылись отделения госбанка Турции, работает турецкая почта. Анкара создает новые контрольно-пропускные пункты на границе Сирии и Турции и намерена вытеснить курдское население из кантона Африн.