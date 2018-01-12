Украина попросила у России денег на строительство ракеты «Зенит-2SLБ»

Киев, 12 января. Украинская компания «Южмаш» ожидает от России перевода 8,245 миллиона долларов для завершения строительства ракеты «Зенит-2SLБ» для запуска спутника «Лыбидь». Эта информация следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

«Контракт (на запуск спутника — прим. ФАН) был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя «Зенит-2SLБ». Для завершения этого контракта «Южмаш» ожидает получения $8,245 млн», — говорится в сообщении.

В компании «Южмаш» отметили, что, как только деньги будут получены, станет возможным окончание работ над сборкой ракеты. Впоследствии ее планируют доставить на космодром «Байконур» для запуска.

Отметим, заказчиком работ является предприятие Роскосмоса, Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что на завод «Южмаш» начнут пускать туристические группы. Комментируя это решение руководства предприятия, украинский политический обозреватель Вячеслав Пиховшек отметил, что считает абсурдом тот факт, что место создания ракет становится «полигончиком для экскурсий».