Москва, 12 января. Российские военные в Сирии уничтожили место конечной сборки и хранения беспилотников террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военная разведка РФ обнаружила место сборки и хранения ударных беспилотников террористов в сирийской провинции Идлиб, после чего данный объект был уничтожен.

«Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников уничтожен», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 января российские военные в Сирии сорвали масштабную провокацию боевиков. Террористы попытались совершить атаку на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи 13 беспилотников. Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками, три из которых были посажены на территорию вне базы, еще три БПЛА сдетонировали при посадке. Остальные БПЛА были уничтожены в воздухе.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что атака на военные объекты РФ в Сирии была направлена на подрыв отношений России с Турцией и Ираном. Глава государства также добавил, что в Минобороны РФ знают, кто стоит за организацией атаки на военные объекты РФ в Сирии.