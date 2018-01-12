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Политика
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Сирия продолжает восстанавливать энергетику страны: в жилом квартале Бустан аль-Каср заработала электростанция
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    Сирия продолжает восстанавливать энергетику страны: в жилом квартале Бустан аль-Каср заработала электростанция

    17:23  12 Января 2018  /обновлено: 17:25  12 Января 2018
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    Сирия продолжает восстанавливать энергетику страны: в жилом квартале Бустан аль-Каср заработала электростанция

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо, где снова начала работать электростанция, питающая восточные районы города и индустриальную зону в квартале Аль-Калас.

    Разрушенная в ходе боевых действий электростанция в квартале Бустан Аль-Каср была восстановлена при участии специалистов Министерства энергетики Сирии и Муниципального совета Алеппо.  

    Бустан Аль-Каср и Аль-Калас — одни из последних районов, которые были с боями освобождены правительственными войсками в ходе совместной с ВКС РФ операции «Заря Победы». Боевики вынужденно оставили здесь свои позиции в этом районе 12 декабря 2016-го года и отступили в Ансари Машхед, Тель Заразир и Суккари, оказавшись зажатыми в кольцо на площадке в 8 с половиной квадратных километров. 16 декабря территория Восточного Алеппо перешла под контроль, а 22 декабря город был полностью освобожден.  

    В январе 2017-го, после зачистки и разминирования города, правительство Сирийской Арабской Республики приступило к активной фазе восстановления жилых кварталов Восточного Алеппо, что сделало возможным возвращение в местных жителей в свои дома.

    13 января стартовали работы по очистке улиц и проспектов от каменной крошки и валунов, оставшихся после разрушительной деятельности боевиков вооруженных группировок. Тогда же в Бустан аль-Каср стали возвращаться первые семьи.  

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #алеппо
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