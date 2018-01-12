Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

Москва, 12 января. Минобороны РФ заявило об уничтожении диверсионной группы, обстрелявшей российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

«В операции по уничтожению диверсантов, 31 декабря обстрелявших авиабазу РФ «Хмеймим», были задействованы все силы многоуровневой российской разведки в Сирии», — подчеркнули в военном ведомстве.

Место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб установила группа российских Сил специальных операций. По данным МО РФ, по прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Напомним, атаку на «Хмеймим» боевики осуществили 31 декабря. В результате минометного обстрела погибли два военнослужащих.

Через неделю базу атаковали десять беспилотников, еще три БПЛА — пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус. Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками. Семь БПЛА уничтожили зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1» российских подразделений ПВО. К счастью, никто не пострадал, ущерба объектам нанесено не было.

11 января Владимир Путин назвал провокацией неудачную атаку террористов на российскую авиабазу «Хмеймим» и порт Тартус в Сирии. Кроме того, он подчеркнул, что российской стороне уже известно, кто организовал провокацию с атакой беспилотников.