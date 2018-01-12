Нападающий «Тосно» Марков станет игроком «Динамо» в понедельник — источник

Москва, 12 января. Нападающий клуба «Тосно» Евгений Марков близок к переходу в московское «Динамо».

По информации Федерального агентства новостей, трансфер может быть оформлен уже в понедельник. Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны «Зенита», который сделал Маркову такое же предложение, как и «Динамо», один из лучших бомбардиров чемпионата России в этом сезоне склоняется к переходу в столичный клуб.

Отмечается также, что, по особым условиям, у петербуржцев есть несколько дней, чтобы договориться с Марковым о личном контракте, поэтому переход в «Динамо» не может состояться раньше 15 января.

Напомним, на счету 23-летнего кандидата в сборную России 8 голов и 1 результативная передача в 19 матчах премьер-лиги. «Тосно» и «Динамо» являются соседями в турнирной таблице: команда из Ленинградской области занимает 14-ю строчку в таблице чемпионата, московский клуб — 12-ю.