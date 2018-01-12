«Аэрофлот» намерен взыскать с Аршавиной убытки за задержку рейса

Москва, 12 января. Компания «Аэрофлот» намерена в судебном порядке взыскать с Алисы Аршавиной убытки, которые авиаперевозчик понес в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-центр компании «Аэрофлот».

В компании отметили, что в результате нарушения правил безопасности Алисой Аршавиной около 100 пассажиров авиарейса «Москва–Алматы» были вынуждены ожидать вылета самолета более полутора часов.

«Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания понесла дополнительные расходы, которые связанны с задержкой воздушного судна. «Аэрофлот» намерен взыскать с Аршавиной убытки, которые компания понесла по ее вине.

Напомним, скандал с участием супруги футболиста Андрея Аршавина на борту авиарейса «Москва-Алматы» произошел 6 января. Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей, хотя у той был куплен билет в салон эконом-класса. Кроме того, Аршавина открыто угрожала бортпроводникам судебным разбирательством и тюремным заключением, а также предлагала им взятку в размере 15 тысяч рублей, передают «Дни.Ру».