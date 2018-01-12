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Россия
Выборы-2018: Цискаридзе рассказал, почему решил стать доверенным лицом Путина
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    Выборы-2018: Цискаридзе рассказал, почему решил стать доверенным лицом Путина

    17:06  12 Января 2018  /обновлено: 17:06  12 Января 2018
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    Выборы-2018: Цискаридзе рассказал, почему решил стать доверенным лицом Путина

    Москва, 12 января. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, почему решил стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах-2018.

    На данный момент Центризбирком России среди 259 доверенных лиц Путина зарегистрировала и Цискаридзе. Со слов самого артиста, в этом списке он оказался не случайно: он хотел участвовать в предвыборной кампании, и у него были на то причины.

    Ранее вы уже были доверенным лицом кандидата в президенты?

    Нет, я не был. Но я сам пришел, когда был сбор инициативной группы, и там мне предложили стать доверенным лицом. Конечно же, я согласился. Но это абсолютно мое решение.

    Но ведь у вас и так огромная нагрузка – Академия, множество различных телевизионных проектов... А тут еще и общественная работа добавится. Как будете справляться?

    Очень просто. Ведь пока я совмещал столько работы. Так и дальше буду. Чем это может отразиться на моей деятельности? У меня же есть свободное время. Суббота, воскресенье – мои выходные дни. Я принимаю участие во всех проектах исключительно в свободное время от моей основной работы. Все подтвердят – я каждый день присутствую на уроках, каждый день веду уроки.

    Чувствуете какую-то ответственность сейчас?

    Конечно, еще больше. Когда вы возглавляете такое учебное заведение, как академия имени Вагановой – это одна ответственность. Другое дело - когда вам доверяет человек, который претендует на такой высокий пост.

    У вас есть какие-то свои причины принимать участие в предвыборной кампании?

    Знаете, когда вы представляете страну много-много лет в мире, то вы понимаете, как упал престиж в сравнении с СССР. Потому что когда я начинал выезжать, будучи артистом в Советском Союзе, там было совсем другое отношение. 

    А почему изменилось потом отношение?

    Потому что, видимо, мы сами себя так позиционировали в 90-х. Подавали себя так. Сами виноваты во многом. Я вообще хочу, что раз уж мы живем в демократическом обществе, чтобы к нам относились так же, как к любому человеку из любой другой страны. Я думаю, что с нашим кандидатом мы этого добьемся.

    Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. Для этого действующему лидеру страны нужно было набрать 300 тысяч подписей сограждан. К утру 12 января по России было собрано 408349 подписей в поддержку Путина.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #цискаридзе #выборы-2018 #доверенное лицо
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