Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина

Центризбирком России в пятницу, 12 января, зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Одним из таких людей оказался советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, который в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей рассказал, почему решил стать доверенным лицом главы государства, и призвал идти на выборы 18 марта.

«Я никогда не скрывал, и все время публично высказывался в поддержку действующего главы государства. На мой взгляд, Владимир Путин — лучший кандидат на пост президента Российской Федерации. Поэтому, когда мне предложили стать его доверенным лицом, я согласился. К слову, я, как и большинство граждан России, голосую за человека, а Путин нам на деле доказал и убедил в том, что может руководить такой огромной и сложной страной, как Российская Федерация. Да еще и в такой непростой период, как сейчас. Он доказал свою силу делом, и для меня этого достаточно, чтобы доверить ему свое будущее. Та политика, которую проводит Путин, проводится в интересах страны и российского народа. Меня это вдохновляет», — поясняет ситуацию знаменитый кинорежиссер.

При этом собеседник ФАН сообщил, что будет призывать своих родственников и друзей активно участвовать в предстоящих выборах президента России. Пусть даже их выбор падет на другого кандидата.

«Вообще, нам всем нужно идти на выборы, потому что именно таким образом мы выбираем будущее страны и демонстрируем поддержку тому кандидату, который нам импонирует. А еще нужно учитывать противостояние с Западом и всевозможные инсинуации по поводу выборов, которые будут возникать. Западным странам необходимо расшатать Россию, ослабить ее, и для того, чтобы этого не произошло. — россиянам нужно идти и голосовать. Голосование — это форма поддержки политики и того пути, который избрала страна на следующий политический цикл. Это очень важно», — продолжает Шахназаров.

Генеральный директор студии «Мосфильм» подчеркивает, что среди избирателей найдутся и те граждане, кто отдаст свои голоса другим кандидатам. А это полезно для действующей власти, так как дает возможность полностью разобраться с существующими в стране проблемами.

«Это нормально, это даже полезно для самого Владимира Владимировича. Так он узнает о тех вопросах, которые волнуют население, услышит критику. А для власти всегда полезно знать общую картину поддержки. Я думаю, что это в интересах всех сторон — идти на выборы и демонстрировать свое решение», — заключил режиссер.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца. Недавно он посетил свой штаб и назначил своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева. Все эти люди далеки от политики, а являются рядовыми гражданами.

Владимир Путин. Биография