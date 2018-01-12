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Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
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    Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина

    17:33  12 Января 2018  /обновлено: 17:38  12 Января 2018
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    Карен Шахназаров рассказал, почему стал доверенным лицом Путина и призвал идти на выборы

    Центризбирком России в пятницу, 12 января, зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Одним из таких людей оказался советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, который в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей рассказал, почему решил стать доверенным лицом главы государства, и призвал идти на выборы 18 марта.

    «Я никогда не скрывал, и все время публично высказывался в поддержку действующего главы государства. На мой взгляд, Владимир Путин — лучший кандидат на пост президента Российской Федерации. Поэтому, когда мне предложили стать его доверенным лицом, я согласился. К слову, я, как и большинство граждан России, голосую за человека, а Путин нам на деле доказал и убедил в том, что может руководить такой огромной и сложной страной, как Российская Федерация. Да еще и в такой непростой период, как сейчас. Он доказал свою силу делом, и для меня этого достаточно, чтобы доверить ему свое будущее. Та политика, которую проводит Путин, проводится в интересах страны и российского народа. Меня это вдохновляет», — поясняет ситуацию знаменитый кинорежиссер.

    При этом собеседник ФАН сообщил, что будет призывать своих родственников и друзей активно участвовать в предстоящих выборах президента России. Пусть даже их выбор падет на другого кандидата.

    Выборы президента России 18 марта 2018 года

    «Вообще, нам всем нужно идти на выборы, потому что именно таким образом мы выбираем будущее страны и демонстрируем поддержку тому кандидату, который нам импонирует. А еще нужно учитывать противостояние с Западом и всевозможные инсинуации по поводу выборов, которые будут возникать. Западным странам необходимо расшатать Россию, ослабить ее, и для того, чтобы этого не произошло. — россиянам нужно идти и голосовать. Голосование — это форма поддержки политики и того пути, который избрала страна на следующий политический цикл. Это очень важно», — продолжает Шахназаров.

    Генеральный директор студии «Мосфильм» подчеркивает, что среди избирателей найдутся и те граждане, кто отдаст свои голоса другим кандидатам. А это полезно для действующей власти, так как дает возможность полностью разобраться с существующими в стране проблемами.

    «Это нормально, это даже полезно для самого Владимира Владимировича. Так он узнает о тех вопросах, которые волнуют население, услышит критику. А для власти всегда полезно знать общую картину поддержки. Я думаю, что это в интересах всех сторон — идти на выборы и демонстрировать свое решение», — заключил режиссер.

    Карен Шахназаров рассказал, почему стал доверенным лицом Путина и призвал идти на выборы

    Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца. Недавно он посетил свой штаб и назначил своих сопредседателей, ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева. Все эти люди далеки от политики, а являются рядовыми гражданами. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #карен шахназаров #выборы-2018 #доверенное лицо
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