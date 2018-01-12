Отчаянная свинья спасла сородича от ножей мясников в Китае

Пекин, 12 января. Храбрая свинья прибежала на помощь к своему собрату, которого мясники собирались зарезать, и отбила его у недоброжелателей. Видео «героического» поступка попало в Сеть.

В Интернете опубликовано видео инцидента, который произошел в городе Банань на юго-западе Китая. Отважная свинья спасала от ножей мясников своего собрата.

На кадрах видно, как животное подбегает к ним и освобождает другую свинью, которая панически визжит в преддверии смерти. Благодаря другу потенциальная жертва мясников спаслась: ей удалось сбежать со скамейки. Мужчины угрожают свинье-героине ножом, однако пороненка это не останавливает, передает «Дни.ру».

Как сложилась дальнейшая судьба животных на скотобойне, не сообщается, пишет The Daily Mail.