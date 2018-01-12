Лондон не предавал курдов в Ираке — МИД Великобритании
Лондон, 12 января. Министр Великобритании по Ближнему Востоку Алистер Берт заявил, что Лондон не предавал идею независимости Иракского Курдистана.
Алистер Берт подчеркнул, что та позиция, которую заняла Великобритания по отношению к референдуму о независимости Иракского Курдистана, была «честной», а не «предательской».
«Мы очень рано выразили мнение, что не считаем, что это было в интересах региона или тех, кто его защищал», — заявил Берт.
Это заявление было сделано в ответ на сообщение бывшего члена британского кабинета министров Тома Харди-Форсайта, который сейчас является неофициальным советником Регионального правительства Курдистана. Харди-Форсайт отметил, что курды остаются главными союзниками Лондона на Ближнем Востоке, однако Великобритания не смогла оказать им поддержки.
Ранее сообщалось, что Эрбиль провел в сентябре прошлого года референдум о независимости от Ирака, надеясь на поддержку своих западных союзников, прежде всего — США. Ни одна из этих стран не поддержала Курдистан, что привело к вторжению иракской армии на спорные территории и массовому бегству курдского населения из Киркука и Туз-Хурмату.