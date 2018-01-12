Лондон, 12 января. Министр Великобритании по Ближнему Востоку Алистер Берт заявил, что Лондон не предавал идею независимости Иракского Курдистана.

Алистер Берт подчеркнул, что та позиция, которую заняла Великобритания по отношению к референдуму о независимости Иракского Курдистана, была «честной», а не «предательской».

«Мы очень рано выразили мнение, что не считаем, что это было в интересах региона или тех, кто его защищал», — заявил Берт.

Это заявление было сделано в ответ на сообщение бывшего члена британского кабинета министров Тома Харди-Форсайта, который сейчас является неофициальным советником Регионального правительства Курдистана. Харди-Форсайт отметил, что курды остаются главными союзниками Лондона на Ближнем Востоке, однако Великобритания не смогла оказать им поддержки.

Ранее сообщалось, что Эрбиль провел в сентябре прошлого года референдум о независимости от Ирака, надеясь на поддержку своих западных союзников, прежде всего — США. Ни одна из этих стран не поддержала Курдистан, что привело к вторжению иракской армии на спорные территории и массовому бегству курдского населения из Киркука и Туз-Хурмату.