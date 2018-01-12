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Украинский политолог Трюхан назвал Жириновского «плохим полицейским», а Путина — «хорошим»
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    Украинский политолог Трюхан назвал Жириновского «плохим полицейским», а Путина — «хорошим»

    17:06  12 Января 2018  /обновлено: 17:06  12 Января 2018
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    Украинский политолог Трюхан назвал Жириновского «плохим полицейским», а Путина — «хорошим»

    Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» предложение российского президента Владимира Путина вернуть Украине ее военное имущество, оставшееся в Крыму, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан заявил, что это для него неожиданно.

    «Ответ, который дал вчера Владимир Путин на заданный ему вопрос, оказался для меня неожиданным. Перед началом его предвыборной кампании я говорил, что мы можем увидеть одного из двух Путиных — либо Путина-миротворца, либо Путина-агрессора и завоевателя. Видите, первый вариант реализовывается», — отметил Вадим Трюхан.

    Украинский политолог предложил посмотреть на всех уже зарегистрированных и пока потенциальных кандидатов в президенты России.

    «Ярко выражено, что есть такой плохой полицейский — Владимир Жириновский, который берет на себя весь негатив, а есть Владимир Путин, хороший полицейский. То предложение, которое он вчера сделал, ложится в тактику мелких шагов вперед. Первым из таких шагов был обмен пленными. Второй — это возврат украинского вооружения», — сказал Вадим Трюхан.

    Ведущие передачи Ольга Скабеева и Евгений Попов напомнили, что сравнение лидера ЛДПР, который выдвинул свою кандидатуру на выборы 2018 года, с плохим полицейским — это следствие вчерашнего конфликта между Владимиром Жириновским и Вадимом Трюханом, разгоревшегося в прямом эфире на глазах у миллионов зрителей.

    В тот же день президент России Владимир Путин, который будет баллотироваться на выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца, заявил, что Россия готова вернуть Украине десятки ее кораблей и боевых самолетов, находящихся в Крыму. Более того, российская сторона готова помочь транспортировать их в Одессу, заметил глава государства.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #жириновский #вадим трюхан
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