Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах — Ремчуков

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков агентству РИА Новости.

Напомним, что накануне российский лидер провел встречу с главами отечественных информагентств и печатных СМИ.

«В ходе вчерашней встречи с главными редакторами, на которой присутствовал и я, Путин дал понять, что он не будет принимать участие в дебатах», — подчеркнул Ремчуков.

Журналист также добавил, что понимает причину принятого главой государства решения. Путин и так достаточно активно реагирует на глобальные и текущие проблемы. Его позиция по событиям в стране всем понятна и ясна.

В ходе предвыборного периода президент России еще раз расскажет о своей позиции, уверен Ремчуков.

Однако позиции других кандидатов, зарегистрированных на участие в будущих выборах, будут интересны потенциальным избирателям, добавил главред.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Сейчас подписи в поддержку его кандидатуры собираются по всей стране.