Трамп объяснил свои слова о мигрантах из «грязных дыр»

Вашингтон, 12 января. Американский президент Дональд Трамп объяснил свои слова о «странах-гадюшниках», которые были подвергнуты критике. По его словам, он использовал жесткие выражения на встрече по проблеме мигрантов.

«Слова, которые я использовал на заседании по DACA*, были жесткими, но это не язык, который я использовал, — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. — Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA».

Ранее на встрече с сенаторами американский лидер сообщил, что Америке не нужны мигранты из «грязных дыр».

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр», — ответил Трамп на предложение конгрессменов о компромиссном миграционном соглашении по приему мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, передает издание «Свободная пресса».

С резкой критикой по этому поводу обрушился экс-президент Мексики Висенте Фокс, который напомнил Трампу о его «мигрантских корнях».

DACA — программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин указал на необходимость перекрыть каналы нелегальной миграции в Россию. Любые факты нарушения миграционного законодательства, по его словам, должны решительно пресекаться.