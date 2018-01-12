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Трамп объяснил свои слова о мигрантах из «грязных дыр»
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    Трамп объяснил свои слова о мигрантах из «грязных дыр»

    17:02  12 Января 2018  /обновлено: 17:02  12 Января 2018
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    Трамп объяснил свои слова о мигрантах из «грязных дыр»

    Вашингтон, 12 января. Американский президент Дональд Трамп объяснил свои слова о «странах-гадюшниках», которые были подвергнуты критике. По его словам, он использовал жесткие выражения на встрече по проблеме мигрантов.

    «Слова, которые я использовал на заседании по DACA*, были жесткими, но это не язык, который я использовал, — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. — Но что действительно жестко  — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA».

    Ранее на встрече с сенаторами американский лидер сообщил, что Америке не нужны мигранты из «грязных дыр».

    «Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр», — ответил Трамп на предложение конгрессменов о компромиссном миграционном соглашении по приему мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, передает издание «Свободная пресса».

    С резкой критикой по этому поводу обрушился экс-президент Мексики Висенте Фокс, который напомнил Трампу о его «мигрантских корнях».

    DACA — программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте

    Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин указал на необходимость перекрыть каналы нелегальной миграции в Россию. Любые факты нарушения миграционного законодательства, по его словам, должны решительно пресекаться.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #мигранты #трамп
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