Анекдот для президента: Винокур рассказал о чувстве юмора Путина

Москва, 12 января. Юморист Владимир Винокур, ставший доверенным лицом действующего главы РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, рассказал, что обсуждал с ним не только политические темы.

По словам юмориста, Путина он знает вот уже больше 15 лет и много раз встречался с ним, получал из его рук награды в Кремле. При этом Винокур отметил, что общение проходило и в неформальном ключе.

«Мы с ним разговаривали не только на темы политические, я ему рассказывал анекдоты. Он хорошо реагировал. У него с юмором все хорошо. Люди проявляются очень просто – если человек умеет воспринимать смешное, значит он нормальный», — отметил он в интервью ФАН.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Сегодня источники ФАН сообщили, что перед выборами он проведет предвыборное турне по регионам России. По некоторым данным, российский лидер посетит восемь субъектов страны.