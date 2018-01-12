ЦИК получит полный список доверенных лиц Путина до конца месяца

Москва, 12 января. Вторая часть списка доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, который намерен баллотироваться на четвертый срок, будет передана в Центризбирком до конца января. Об этом в пятницу заявил официальный представитель штаба Путина Андрей Кондрашов.

При этом он подчеркнул, что срок передачи документов зависит от самого российского президента, поскольку он должен будет лично утвердить список, прежде чем передать его в ЦИК.

«Мы решили, что вторую часть мы точно до конца января отдадим. Это же еще во многом зависит и от того, как президент сам лично найдет время посмотреть список. Он со списками работает самостоятельно и довольно долго», — рассказал Кондрашов РИА Новости.

Напомним, что в пятницу ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. Ожидается, что во второй части документа будут содержаться еще 241 фамилия. В конце прошло года российский лидер заявил, что планирует принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

Как передает Ura.ru, ожидается, что незадолго до выборов Путин посетить Екатеринбург, который войдет в маршрут регионального турне кандидата.

Владимир Путин. Биография.