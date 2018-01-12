В Афганистане произошел теракт, есть жертвы

Кабул, 12 января. В центральной части Афганистана произошел теракт, погиб ребенок.

В афганской провинции Гур в жилом доме произошел самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли не менее двух человек, еще шестеро получили ранения.

Источники в местном полицейском участке сообщили, что боевик планировал совершить террористический акт в одной из шиитских мечетей, однако самодельное взрывное устройство сработало раньше времени.

Отмечается, что среди погибших есть ребенок, также ранения получили три женщины. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.