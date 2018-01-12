Путин может посетить Арктический форум в Архангельской области

Архангельск, 12 января. Глава Архангельской области провел совещание с руководством столицы региона по подготовке к новому Международному арктическому форуму. Ожидается приезд множества гостей из других стран и регионов России. Для удобства участников форума будет принят ряд мер.

В частности, дорожная сеть города будет полностью отремонтирована, а территории – благоустроены. Губернатор подчеркнул, что гостям форума «Арктика – территория диалога» должно быть комфортно, чтобы не отвлекаться от работы на мероприятии. При этом часть подготовительных работ должна быть произведена обязательно, а часть – в том случае, если свободные финансовые средства будут в наличии.

Предыдущий Арктический форум состоялся в марте прошлого года. Его главной задачей стали поиск и разработка новых подходов в развитии Арктики и стратегическое развитие региона. В числе участников был и президент России Владимир Путин. Ожидается, что он примет участие и в следующем форуме.