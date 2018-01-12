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Общество
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Россия
Выборы-2018: Гурцкая отметила особое отношение Путина к проблемам простых людей
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    Выборы-2018: Гурцкая отметила особое отношение Путина к проблемам простых людей

    16:33  12 Января 2018  /обновлено: 16:33  12 Января 2018
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    Выборы-2018: Гурцкая отметила особое отношение Путина к проблемам простых людей

    Москва, 12 января. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, ставшая доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, отметила особое отношение российского лидера к проблемам простых людей.

    «В период президентства Владимира Владимировича произошел колоссальный рывок в деле построения подлинно безбарьерного общества. Россия не просто стала участницей Конвенции ООН о правах инвалидов. За последние годы принята вся необходимая нормативная база по формированию доступной среды», — приводит РИА Новости заявление Гурцкой.

    Глава комиссии Общественной палаты РФ рассказала о личном участии Путина в судьбе незрячих близняшек, которых президент увидел на фестивале «Белая трость». Гурцкая отметила, что Путин пригласил их на встречу, где спросил о возможной помощи семье сестер. Впоследствии им помогли решить жилищную проблему.  

    Заслуженная артистка России подчеркнула, что будет рада участвовать в кампании по поддержке Путина в любом качестве.

    Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина.

    В их число вошли такие известные граждане РФ, как Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Леонид Якубович и многие другие.

    Отметим, избирательная кампания стартовала в России 18 декабря прошлого года. Единый день голосования, когда россияне отдадут свои голоса за наилучшего на их взгляд кандидата в президенты РФ, назначен на 18 марта 2018 года.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #Выборы 2018 #избирательная кампания #доверенные лица
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