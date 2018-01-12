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Свежий доклад Римского клуба: глобализм 2.0, или «Давайте жить дружно!»
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    Свежий доклад Римского клуба: глобализм 2.0, или «Давайте жить дружно!»

    16:24  12 Января 2018  /обновлено: 16:25  12 Января 2018
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    Свежий доклад Римского клуба: глобализм 2.0, или «Давайте жить дружно!»

    Значительная часть отечественного медиа-сообщества почему-то оказалась чрезвычайно возбуждена содержанием нового доклада Римского клуба «Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» (в вольном переводе — «Давай(те)! Капитализм, временная ограниченность, население и деструкция планеты») за авторством сопредседателей этого клуба Эрнста фон Вайцзеккера и Андерса Вийкмана при участии еще «более чем тридцати» экспертов.

    Публикации на эту тему идут «в режиме снежной лавины». Ажиотаж, правда, пока поменьше, чем наблюдавшийся совсем недавно вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», но весьма на него похож: «танцуют все», и происходит это, когда полной версии фильма никто из выступавших еще не видел, а с полной версией доклада еще никто не знакомился.

    В общем, «Пастернака не читал, но осуждаю…», а «Карузо мне Сема напел…» Что свидетельствует о весьма печальном состоянии нашей интеллектуальной «элиты», а вернее — той части российского общества, которая претендует на эту роль. Печальном — не только по типу реакции, но и по ее быстроте.

    Экспертная «импортозависимость»

    Судите сами: концепция и основная проблематика данного доклада неоднократно обсуждалась на мероприятиях Римского клуба в течение не только 2017 года, но и ранее (в частности, в Wuppertal Institute такое обсуждение проходило 2–4 июня 2016 года), издательство Springer выпустило в свет 220-страничную книгу еще в начале декабря, но в России «эпидемия Come on» (в том, что это заразно, сомнений уже нет) начала разгораться только сейчас. Как будто на дворе не «век интернета», а «век дилижансов».

    При этом предыдущий доклад Римского клуба, «Эффект Сенеки» за авторством Уго Барди, также датированный прошлым годом (хотя первый вариант данного текста был опубликован еще за шесть лет до того), вообще прошел незамеченным, хотя его заимствованный у античного философа-стоика пафос «медленного развития и быстрого краха» ничуть не менее продуктивен, чем пафос противопоставления современного «полного мира» традиционному «пустому миру», заимствованный создателями «Come on!» у американского экономиста Германа Дэйли.

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    То есть, надо признать, что степень внешней управляемости российского общественного сознания и его «импортозависимости» по состоянию «здесь и сейчас» чрезвычайно и даже критически высока. Что, кстати, подтверждается «феноменом Грудинина»: еще пару месяцев назад никто и знать не знал, и ведать не ведал, что это за кандидат «с усиками и запахом клубники». Не верите — спросите у «гугловской» Youtube, The Washington Post и экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

    Свежий доклад Римского клуба: глобализм 2.0, или «Давайте жить дружно!»

    Приглашение к новой «конвергенции систем»?

    Что в данной связи особенно интересно, идейная основа доклада «Come on!» и выступлений Павла Грудинина, при всех «жанровых» различиях между ними, полностью идентична: это критика «глобального либерал-монетаризма» вроде бы «слева» и признание того, что «бухгалтерия не может определять политику», а сам «принцип прибыльности противоречит принципу устойчивого развития».

    Случайное совпадение? Вряд ли. Да и в пресловутый Zeitgeist, то есть «Дух времени», здесь верится не больше, чем в «невидимую руку рынка». А вот в масштабную идеологическую спецоперацию — вполне. Тем более что как раз Римский клуб такой блестяще проведенной операцией — по крайней мере, одной, обеспечившей в последней трети ХХ века развал мировой системы коммунизма — и славен.

    Но после начала операции российских ВКС в Сирии самым продвинутым интеллектуалам Запада стало понятно, что идеология «конвергенции двух общественно-политических систем» на основе неомальтузианской концепции «пределов роста», выдвинутой в конце 60-х–начале 70-х годов тем же Римским клубом, больше «не работает», полностью выработав свой ресурс и приведя, во-первых, к превращению КНР в «мастерскую мира», а во-вторых, к непримиримым противоречиям между Россией и «коллективным Западом».

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    Оказалось, что устранить эти противоречия — в рамках допустимых соотношений «прибыль/риски» — невозможно. Ни путем «цветных революций», ни с помощью «гибридной», ни, тем более, полномасштабной военной агрессии. Поэтому и возник мощный социально-исторический запрос на новую версию «глобальной конвергенции», только уже без Pax Americana и планетарной «империи доллара». Что и является главной «сверхидеей» нового доклада Римского клуба.

    Иными словами, нас опять пригласили «Come on! («Давайте!») жить дружно» с Западом, но по-прежнему — на его условиях, из длинного списка которых убраны только некоторые, самые дискриминационные и неприемлемые для России, моменты.

    Впрочем, судя по всему, ключевой «антисуверенный» момент остался неизменным: новый глобализм снова хотел бы, чтобы Россией руководил «его человек» — если не по статусу, то хотя бы по идейному содержанию.

    Автор: Владимир Винников
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    #глобализм #грудинин #римский клуб
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