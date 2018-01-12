Спецслужбы Турции задержали «министра сельского хозяйства» ИГ

Анкара, 12 января. В Турции задержан «министр сельского хозяйства» террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Dogan.

По данным агентства, «министр» ИГ Тарык Ахмет был задержан силами безопасности Турции в городе Кайсери. Кроме того, в ходе спецоперации были задержаны девять боевиков группировки «Исламское государство». Задержанный «министр» курировал в террористической организации вопросы сельского хозяйства.

Кроме того, в турецком городе Самсун были задержаны 10 граждан Ирака, которые подозреваются в причастности к террористической группировке ИГ.

Ранее стало известно, что полевые командиры террористической группировки «Исламское государство» были эвакуированы на американских вертолетах из северных районов провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В ночь на 28 декабря террористы были вывезены в провинцию Хасака на северо-востоке Сирии, передает «СвободнаяПресса».

1 Организация запрещена на территории РФ.