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Общество
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Экономика
Руководство «Северного потока-2» ответило на обвинения экологов ФРГ и WWF
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    Руководство «Северного потока-2» ответило на обвинения экологов ФРГ и WWF

    16:14  12 Января 2018  /обновлено: 16:14  12 Января 2018
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    Руководство «Северного потока-2» ответило на обвинения экологов ФРГ

    Москва, 12 января. Обвинения, выдвигаемые немецкими экологами и экологам WWF против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2», противоречат фактам, заявил в пятницу представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG.

    По его словам,  поставки газа по «Северному потоку-2» будут более экономичным и экологически оправданным решением по сравнению с предлагаемой альтернативой — поставками СПГ из США. Более того, в перспективе переход на российский газ позволит уйти от использования угольных ТЭЦ и сократить тем самым выбросы углекислого газа в атмосферу, равные по объему выбросам от 30 млн автомобилей.

    «Обвинения, выдвинутые экологическими организациями, не проходят проверку фактами», — пояснил представитель Nord Stream 2 AG РИА Новости.

    Напомним, что некоторые западные страны требуют отменить проект, поскольку он якобы усиливает энергозависимость Европы от российского газа. Однако, по словам президента России Владимира Путина, все эти выступления являются попыткой политизировать проект, который носит чисто коммерческий характер.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #северный поток-2 #фрг #экологи
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