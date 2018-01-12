Экс-главком ВМС Украины отреагировал на предложение вернуть корабли из Крыма

Киев, 12 января. Украина в 2014 году вывела из Крыма 35 боевых кораблей, еще 11 остались на полуострове, заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

Гайдук назвал возможное возвращение с территории Крыма украинской боевой техники «головной болью» для Киева. Он отметил, что власти страны должны быть готовы к ее ремонту.

«Путин бросил мяч на нашу половину, и теперь мы должны этим мячом правильно распорядиться…» — заметил он.

По данным экс-главкома ВМС Украины, в 2014 году из Крыма были выведены 35 боевых кораблей, а также судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолета и вертолета.

«Но часть техники после приостановки процесса передачи осталась в Крыму — это 11 боевых кораблей, катеров, шесть судов и катеров обеспечения, более 2 тысяч единиц техники, боеприпасы и запасы материально-технических средств», — заявил он в эфире украинского телевидения.

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что российская сторона готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Однако глава государства отметил, что техника находится в плачевном состоянии.