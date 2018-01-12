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Политика
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Украина
Экс-главком ВМС Украины отреагировал на предложение вернуть корабли из Крыма
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    Экс-главком ВМС Украины отреагировал на предложение вернуть корабли из Крыма

    16:37  12 Января 2018  /обновлено: 16:39  12 Января 2018
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    Экс-главком ВМС Украины отреагировал на предложение вернуть корабли из Крыма

    Киев, 12 января. Украина в 2014 году вывела из Крыма 35 боевых кораблей, еще 11 остались на полуострове, заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

    Гайдук назвал возможное возвращение с территории Крыма украинской боевой техники «головной болью» для Киева. Он отметил, что власти страны должны быть готовы к ее ремонту.

    «Путин бросил мяч на нашу половину, и теперь мы должны этим мячом правильно распорядиться…» — заметил он.

    По данным экс-главкома ВМС Украины, в 2014 году из Крыма были выведены 35 боевых кораблей, а также судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолета и вертолета.

    «Но часть техники после приостановки процесса передачи осталась в Крыму  — это 11 боевых кораблей, катеров, шесть судов и катеров обеспечения, более 2 тысяч единиц техники, боеприпасы и запасы материально-технических средств», — заявил он в эфире украинского телевидения.

    Экс-главком ВМС Украины отреагировал на предложение вернуть корабли из Крыма

    Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что российская сторона готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Однако глава государства отметил, что техника находится в плачевном состоянии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #крым #гайдук #вмс украины #корабли
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