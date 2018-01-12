Выборы-2018: в ЦИК показали, как проверяют подписи в поддержку кандидатов в президенты

Москва, 12 января. В Центральной избирательной комиссии РФ журналистам показали, как проходит процедура проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президента России.

По словам главы управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата Центризбиркома Алексея Нестерова, у экспертов-почерковедов будут специальные мобильные устройства, предназначенные для установления подлинности подписей.

«Машинка увеличивает подпись с помощью лупы, запоминает в памяти подпись, но только эксперт может установить, является ли подпись подлинной», — отметил он.

Нестеров заверил, что все поддельные подписи будут выявлены.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком будет быстро и адекватно отвечать на любые попытки граждан дискредитировать запланированные на март президентские выборы в России.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерен баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография