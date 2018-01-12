Винокур: Мне даже не придется работать, народ давно выбрал Путина



Санкт-Петербург, 12 января. Известный юморист Владимир Винокур впервые стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства. В интервью ФАН он подчеркнул, что это для него большая честь.

При этом Винокур заметил, что прилагать особые усилия по агитации ему не придется, ведь народ, по его словам, давно выбрал Путина.

- Вы когда-то уже были доверенным лицом кандидата в президенты?

- Нет, я первый раз доверенное лицо, среди новеньких. Но Владимира Владимировича знаю уже больше 15 лет. Я уже много раз встречался с ним. В Кремле получал от него и награды.

- Ощущаете какую-то ответственность за возложенные обязанности? Надо же заниматься агитацией, участвовать в мероприятиях

- Считаю что особо и делать ничего не надо. Потому что народ свой выбор давно сделал. Для меня это просто честь большая, потому что выпала на меня такая доля: представлять человека первого в государстве и не последнего в мире. А самое главное – люди уже сделали выбор. Если у вас есть другой претендент, назовите. У меня другого претендента нет.

- А зачем же тогда вообще идти на выборы?

- Потому что больше нет никакого выбора. Сидя дома – ты ничего не сделаешь. Привычка, сидя на диване участвовать в жизни страны, сегодня уже себя исчерпала. Надо обязательно сделать свой выбор каждому цивилизованному человеку.

- Вы сами предложили себя в качестве доверенного лица, или вам предложил организационный комитет предвыборного штаба?

- Не подавал заявок, конечно, предложили. Как вы думаете, я буду себя предлагать? Кроме того, я столько работаю, у меня столько концертов по стране. Просто этим я высказываю свое мнение, что выступаю за то, чтобы президентом был Владимир Владимирович Путин. А то что мне предложили, повторюсь, для меня большая честь.

- Так вы вместе со Львом Валерьяновичем Лещенко стали доверенными лицами?

- А как же! Мы все вместе делаем. 49 лет уже.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

О том, что доверенными лицами Владимира Путина на выборах главы государства станут эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия стало известно 10 января. В этот же день Путин открыл свой предвыборный штаб в Москве. На встрече присутствовали и волонтеры, собирающие подписи в поддержку Путина. По словам одного из них, работавшего на Арбате, «даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись».

«Но мы им сказали: «К сожалению, никак». Но они очень поддерживают вас», — рассказал он.

Путин поблагодарил за доверие людей, которые ставят подпись в его поддержку.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.