18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим из-за непогоды
Общество
Винокур: Мне даже не придется работать, народ давно выбрал Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Винокур: Мне даже не придется работать, народ давно выбрал Путина

    16:19  12 Января 2018  /обновлено: 16:39  12 Января 2018
    282

    Винокур: Мне даже не придется работать, народ давно выбрал Путина
    Санкт-Петербург, 12 января. Известный юморист Владимир Винокур впервые стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства. В интервью ФАН он подчеркнул, что это для него большая честь.

    При этом Винокур заметил, что прилагать особые усилия по агитации ему не придется, ведь народ, по его словам, давно выбрал Путина.

    - Вы когда-то уже были доверенным лицом кандидата в президенты?

    - Нет, я первый раз доверенное лицо, среди новеньких. Но Владимира Владимировича знаю уже больше 15 лет. Я уже много раз встречался с ним. В Кремле получал от него и награды.

     - Ощущаете какую-то ответственность за возложенные обязанности? Надо же заниматься агитацией, участвовать в мероприятиях

    - Считаю что особо и делать ничего не надо. Потому что народ свой выбор давно сделал. Для меня это просто честь большая, потому что выпала на меня такая доля: представлять человека первого в государстве и не последнего в мире. А самое главное – люди уже сделали выбор. Если у вас есть другой претендент, назовите. У меня другого претендента нет.

    -  А зачем же тогда вообще идти на выборы?
    - Потому что больше нет никакого выбора. Сидя дома – ты ничего не сделаешь. Привычка, сидя на диване участвовать в жизни страны, сегодня уже себя исчерпала. Надо обязательно сделать свой выбор каждому цивилизованному человеку.

    Винокур: Мне даже не придется работать, народ давно выбрал Путина

    - Вы сами предложили себя в качестве доверенного лица, или вам предложил организационный комитет предвыборного штаба?

    - Не подавал заявок, конечно, предложили. Как вы думаете, я буду себя предлагать? Кроме того, я столько работаю, у меня столько концертов по стране. Просто этим я высказываю свое мнение, что выступаю за то, чтобы президентом был Владимир Владимирович Путин. А то что мне предложили, повторюсь, для меня большая честь.

    - Так вы вместе со Львом Валерьяновичем Лещенко стали доверенными лицами?

    - А как же! Мы все вместе делаем. 49 лет уже.

    Напомним, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

    О том, что доверенными лицами Владимира Путина на выборах главы государства станут эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия стало известно 10 января. В этот же день Путин открыл свой предвыборный штаб в Москве. На встрече присутствовали и волонтеры, собирающие подписи в поддержку Путина. По словам одного из них, работавшего на Арбате, «даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись».

    «Но мы им сказали: «К сожалению, никак». Но они очень поддерживают вас», — рассказал он.

    Путин поблагодарил за доверие людей, которые ставят подпись в его поддержку.

    Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #президент рф #винокур #выборы2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»

      18:22 12 Января 2018 425
      Читать
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28056

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6728

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6654

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11990

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11686
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      1434
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      1747
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      314
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1033