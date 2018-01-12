Сирия сегодня: названа возможная цель атаки на базу «Хмеймим», Турция открыла в Идлибе лагерь для беженцев

Сирия, 12 января. В МИД РФ назвали возможную цель атаки на российскую авиабазу «Хмеймим». Власти Турции открыли в провинции Идлиб лагерь для беженцев. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Цель атаки на «Хмеймим»

Атаковавшие российскую авиабазу «Хмеймим» террористы, могли пытаться сорвать процесс политического урегулирования в Сирии, в частности, Конгресса национального диалога, который должен пройти в Сочи в конце января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в ночь на 6 января российские военные сорвали атаку радикальных исламистов на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. В сторону стратегических объектов было направлено 13 ударных дронов, часть из которых была уничтожена, а часть перехвачена.

«Это подрыв почвы, которая была создана такими усилиями (усилиями России и Сирии — прим. ред.) за столько лет, безусловно, конечно, по задумке тех, кто этим занимается, кто стоит за этой дестабилизацией, должен помешать в целом политическому урегулированию. А так как конгресс, запланированный в Сочи, его задача и есть политическое урегулирование в Сирии, то, конечно, и он является мишенью тех, кто дестабилизирует эту ситуацию», — подчеркнула представитель МИД на брифинге для журналистов.

Турецкий лагерь беженцев

Турецкие власти построили на севере сирийской провинции Идлиб палаточный городок на 200 семей, где должны быть размещены беженцы, прибывшие из провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Лагерь находится в поселении Кефер Лусин, он создавался по линии Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции. Как сообщают некоторые турецкие чиновники, поток вынужденных переселенцев из восточных районов Хамы не иссякнет и новый лагерь призван для того, чтобы решить их проблемы. К слову, для нужд беженцев в лагерь переброшены подвижные медпункты, построена школа, доставляется питьевая вода.

В настоящее время в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: Идлиб, Хомс, Восточная Гута в пригороде Дамаска и Даръа на границе с Иорданией.

РФ не откажется от конгресса нацдиалога в САР

Российская Федерация не будет отказываться от проведения Конгресса национального сирийского диалога. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее и.о. помощника государственного секретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил, что Вашингтон сомневается, что конференция в Сочи пойдет на пользу женевскому процессу по Сирии.

«Они говорят теперь прямо, наши американские партнеры, что их это не устраивает, в частности, не устраивает проведение еще одного очень важного, принципиально важного и по-настоящему масштабного мероприятия, связанного с налаживанием внутриполитического диалога внутри Сирии уже на достаточно твердой, и уж точно солидной почве таких значительных усилий по противодействию терроризму в этом государстве», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Конгресс нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев отмечал, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем.