«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ахмата» Сампайо

Санкт-Петербург, 12 января. «Зенит» интересуется бразильским защитником «Ахмата» Фелипе Сампайо.

По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб еще не вступил в переговоры с представителями грозненской команды о приобретении бразильца, однако уже интересовался возможной ценой трансфера защитника. Примерная стоимость 23-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро.

Напомним, Сампайо перешел в «Ахмат» летом 2017 года из чемпионата Португалии, где он выступал за «Боавишту». В текущем сезоне центральный защитник провел за «Ахмат» 15 матчей в чемпионате России и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Зенит», как и «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак», претендует на полузащитника грозненского клуба Антона Швеца.

Отметим, осенью 2017 года президент России Владимир Путин, принимая участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, отметил, что одному из самых успешных российских клубов, «Зениту», следует обратить внимание на значительное преобладание в составе команды легионеров.