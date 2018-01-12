МВД России озвучило список стран, где могут отдыхать сотрудники

Москва, 12 января. Министерство внутренних дел России сократило список стран, в которых могут отдыхать сотрудники ведомства. Сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2018 году список стран, в которых могут отдыхать сотрудники МВД РФ, сократился. В него вошли только три страны дальнего зарубежья. Отмечается, что речь идет о Вьетнаме, Кубе и Китае. Также сотрудники ведомства могут провести отпуск в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, Абхазии и т. д.

Министр внутренних дел России подписал это распоряжение еще в прошлом году — 26 декабря. Главы подразделений МВД РФ будут учитывать эти требования по рассмотрении заявок своих сотрудников на отпуск.

К пляжному отдыху можно отнести только полеты в КНР, Вьетнам, Кубу и Абхазию. Другие страны следует выбирать любителям экскурсионных туров, передает «Аргументы и факты».

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который устанавливает с 1 января этого года предельную штатную численность сотрудников МВД в 894871 единицы.