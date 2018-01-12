Путин присвоил 16 сотрудникам Генпрокуратуры РФ генеральские звания

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин распорядился присвоить генеральские чины 16 сотрудникам Генпрокуратуры. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В частности, чин генерала-полковника получили замгенерального прокурора РФ Саака Карапетян и заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. Чин генерал-лейтенанта присвоили заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю, южному транспортному прокурору Геннадию Круку и прокурору Якутия Николаю Филипчуку.

А замначальника Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, подавший от России иск на 9 млрд рублей против обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, был повышен до генерал-майора.

Напомним, что в пятницу Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником. Он напомнил, что сегодня надзорному ведомству исполняется 296 лет со дня его основания.

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