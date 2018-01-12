В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров

Дамаск, 12 января. Специалисты завода по производству телевизоров восстановили производство в столице Сирии.

Начальник сборочного цеха Мухаммед аль-Шейх сообщил, что предприятие находится всего в ста метрах от границы зоны деэскалации «Восточная Гута», некоторые районы которой контролируют вооруженные формирования.

«Несколько лет этот завод простаивал из-за войны. Поэтому сейчас мы только пробуем наладить производство, но у нас уже есть планы как его расширить», — рассказал аль-Шейх.

Раньше на заводе работали 60 человек, сейчас в цехах трудятся всего 10 сотрудников. Многие уволились из-за опасного соседства с боевиками, но даже в этих условиях предприятие будет расширяться, отмечает аль-Шейх.

«Мы постараемся превратить это место в современный завод, наберем и обучим персонал, отстроим цеха. Мы расширим линейку выпускаемой продукции», — говорит начальник сборочного цеха.

Ранее сообщалось, что во многих городах Сирии жители начали возвращаться к мирной жизни, это стало возможным благодаря вмешательству РФ в военный конфликт в САР. Операция началась 30 сентября 2015 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина.