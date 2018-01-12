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Новости Сирии
В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров
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    В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров

    15:54  12 Января 2018  /обновлено: 15:54  12 Января 2018
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    В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров

    Дамаск, 12 января. Специалисты завода по производству телевизоров восстановили производство в столице Сирии.

    Начальник сборочного цеха Мухаммед аль-Шейх сообщил, что предприятие находится всего в ста метрах от границы зоны деэскалации «Восточная Гута», некоторые районы которой контролируют вооруженные формирования.

    «Несколько лет этот завод простаивал из-за войны. Поэтому сейчас мы только пробуем наладить производство, но у нас уже есть планы как его расширить», — рассказал аль-Шейх.

    Раньше на заводе работали 60 человек, сейчас в цехах трудятся всего 10 сотрудников. Многие уволились из-за опасного соседства с боевиками, но даже в этих условиях предприятие будет расширяться, отмечает аль-Шейх.

    «Мы постараемся превратить это место в современный завод, наберем и обучим персонал, отстроим цеха. Мы расширим линейку выпускаемой продукции», — говорит начальник сборочного цеха.

    Ранее сообщалось, что во многих городах Сирии жители начали возвращаться к мирной жизни, это стало возможным благодаря вмешательству РФ в военный конфликт в САР. Операция началась 30 сентября 2015 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

    В Дамаске возобновил работу завод по производству телевизоров

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #дамаск #завод
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