Выборы-2018: пять причин проголосовать

Всего через три дня, 15 января 2018 года, истечет отпущенный Центральной избирательной комиссией срок для регистрации кандидатов в президенты России. После этого предвыборная гонка вступит в свою финальную стадию, окончанием которой станет голосование 18 марта 2018 года.

При этом одним из главных вопросов, которые ставит перед собой, пожалуй, каждый российский избиратель, звучит просто: стоит ли вообще идти на участок и голосовать за кого бы то ни было? Какой в этом смысл?

Разберем основные причины, почему не стоит оставаться дома, когда страна будет решать свое будущее у избирательных урн.

Причина первая: выборы — не спектакль, ничего еще не решено

Попытка принизить значение выборов, как таковых, — это самый распространенный прием, который используется с целью подорвать доверие к избирательной системе той или иной страны.

При этом утверждение, что «все уже решено», при элементарном анализе вступает в противоречие само с собой. Если выборы — это ни к чему не обязывающая «клоунада», то почему на их проведение тратится столько усилий?

Получается, что на проведении выборов настаивает та самая власть, которая якобы может легко без них обойтись. В логике критиков выборной системы власть, наоборот, должна всячески избегать волеизъявлений народа, стараясь изменить государственную систему до состояния «управляемой демократии», — чтобы в конце концов отказаться от выборов вовсе. Но почему-то этого не происходит.

Технически невозможно? Ерунда! Полуторамиллиардный Китай до сих пор получает себе руководителя на съезде правящей Коммунистической партии, из узкого круга избранных — и ничего.

Представили себе съезд «Единой России», избирающий «генерального секретаря» для целой страны? Вот это и была бы «карнавальная демократия»! А нынешняя кампания — самое что ни на есть народное, всеобщее голосование: приходи и делай собственный выбор.

Если же избиратель самоустраняется из этого процесса, то внутри правящей элиты как раз и начинает побеждать желание «выборы взять и отменить» — как «пустую трату времени».

Поэтому первейший смысл приходить на избирательные участки — в том, чтобы в стране сохранялась демократия и чтобы элиты не наглели.

Причина вторая: от вашего голоса зависит все

Еще один аргумент против выборов обычно апеллирует к простой человеческой лени. Если нельзя опровергнуть значение самих выборов — тогда давайте убедим народ, что «от него ничего не зависит».

Впрочем, такая аргументация тоже распадается от простого прикосновения к логике. Все дело в том, что процедура всеобщих тайных и прямых демократических выборов совершенно прозрачна и соответствует простому правилу — «один человек — один голос».

Чем больше голосов набрал тот или иной кандидат, тем больше у него шансов достичь победы. Кстати, даже если выбранный вами кандидат не занял победное первое место, любой результат, отличный от статистической погрешности, открывает для него дорогу в управленческую элиту страны. Ведь никто не будет игнорировать политика, за которого проголосовало хотя бы 10% избирателей, — так как это миллионы и миллионы людей по всей стране. Примеры всем известны.

Как следствие, ваши ожидания или воззрения на государственное устройство страны вполне могут быть реализованы уже в результате будущего компромисса между «вашим» кандидатом и победителем.

Если же вы на выборы не пошли, то ваш голос пропал. Он не участвует ни в каких политических раскладах. По большому счету, его можно просто игнорировать — и выстраивать политический консенсус так, как того пожелали проголосовавшие граждане.

Именно поэтому всегда и стыдно, и обидно, да и смешно читать сетования вида: «Голосуют одни пенсионеры и бюджетники, а мы, активные члены общества, — не голосуем!» Не голосуете — ну так чего же вы потом недовольны, что избрали «не того» кандидата?

Причина третья: «без вас» — не посчитают

Начнем с того, что посчитать можно только то, что лежит в избирательной урне. Если там лежит ваш избирательный бюллетень с голосом «за» нужного вам кандидата, то его невозможно сфальсифицировать.

Если же ваш голос — точнее, ваша пятая точка — остались дома, тогда простор для манипуляций вы обеспечили сами. Ваш бюллетень остался пустым и в теории может участвовать в голосовании уже с любым произвольным выбором.

Однако, надо сказать, сегодня в России возможности для манипулирования голосами избирателей сведены к минимуму. Несмотря на то, что выборы являются тайными, сегодня и голосование, и подсчет голосов ведутся «в прямом эфире». Большая часть участков для голосования и помещений для работы избирательных комиссий оснащены веб-камерами, которые показывают весь ход голосования — от действий первого избирателя вплоть до процедуры подсчета голосов.

Кроме того, если вы хотите лично отстоять свой выбор — вы можете сделать это без каких-либо проблем. На избирательных участках на выборах 18 марта будет присутствовать масса наблюдателей — как от российских политических партий, так и со всего мира. Каждый из таких наблюдателей имеет право настаивать на неукоснительном соблюдении процедуры голосования и подсчета голосов. А вы — вы можете содействовать ему в сборе информации, фиксации любых нарушений и дальнейшем отстаивании правды в суде.

А что может быть лучше, если вашими усилиями преступники и фальсификаторы будут выведены на чистую воду? Или, может быть, вы и сами готовы стать наблюдателем на будущих выборах? Это тоже ваше право.

Причина четвертая: президент — самый важный человек в стране

Если честно, то периодически звучащий лепет про «президента-марионетку темных сил, который ничего сам не решает» — самое удивительное оправдание неучастия в выборах, которое только можно придумать.

С одной стороны, весь мир трубит о «непобедимом» главе России, который мановением руки избирает нужного ему президента США, выталкивает Великобританию из ЕС, а попутно пугает мир «русскими хакерами» и военно-космическими силами. С другой стороны — тут же рассуждают о «всесильной Семье», могущественных «друзьях-олигархах» и об «элитных договоренностях», которые «император» ну никак не способен нарушить.

Конечно же, обе крайности страшно далеки от реального положения вещей. Президент России — это не царь и не повелитель Вселенной, но это и не заложник «темных сил» или тайной масонской ложи.

Президент России — это высшее должностное лицо российской государственной системы, Верховный Главнокомандующий, гарант Конституции и глава президентской ветви власти. Согласитесь, весьма немалые полномочия, хотя и ограниченные массой законов и даже инструкций, но, что гораздо важнее, — нравственных и моральных идеалов.

По сути дела, будущий президент России — это средоточие всех наших мечтаний и ожиданий, но и, одновременно, центр наших опасений и сомнений, которые мы хотели бы доверить самому достойному. Спрашивается: как это сделать иначе, нежели проголосовав за того, кому мы больше всех доверяем?

В конце концов, даже голосуя «не за того, кто победил», мы говорим: «вот наш голос, защити его, реализуй его, не забудь о нем!» А полномочий президента уж точно хватит, чтобы все это однозначно сделать.

Причина пятая: свой кандидат найдется для каждого

Частенько приходится слышать: мол, выбирать-то в марте будет не из кого! Кандидат-то, по сути, — один! Ну и зачем, дескать, тащиться на выборы?

Начнем с того, что кандидатов на выборах-2018 будет все-таки больше одного — безальтернативные выборы в России запрещены законом. Другой вопрос — то, что «весовые категории» разных кандидатов, конечно, различны. Кто-то начинает избирательную гонку с позиции действующего главы государства, а кто-то — с позиции председателя совхоза.

Кстати, это сказано не только о нынешних президентских выборах. Вспомним судьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он стартовал к своему президентскому посту с позиции председателя совхоза «Городец» и в предвыборной гонке 1994 года уверенно обошел тогдашнего руководителя страны, подписанта печально известных Беловежских соглашений Станислава Шушкевича.

Кто победит на нынешних президентских выборах в России — решать российским избирателям. Вернее, тем из них, кто не поленится прийти к избирательным урнам и отдать голос за своего кандидата.

Кандидатов много — победитель будет один. Кто им окажется — популярная телеведущая, председатель совхоза, оппозиционный политик или действующий глава государства — решать уже вам, уважаемые российские избиратели.