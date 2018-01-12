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Политика
Захарова пошутила о Дедах Морозах, похищающих украинцев в Москве
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    Захарова пошутила о Дедах Морозах, похищающих украинцев в Москве

    15:25  12 Января 2018  /обновлено: 15:37  12 Января 2018
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    Захарова пошутила о Дедах Морозах, похищающих украинцев в Москве

    Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление киевских властей о том, что поездки во время новогодних праздников в Россию якобы являются для украинцев небезопасными.

    Захарова отметила, что службы безопасности Украины запугивали своих граждан якобы имеющими место «провокациями российских спецслужб». Она пошутила, что, вероятно, СБУ опасались Дедов Морозов на Тверской улице в Москве.

    «Видимо, планировалось, что их какие-то Деды Морозы будут на Тверской похищать», — приводит слова Захаровой RT.

    Она отметила, что подобные заявления киевских властей – довольно своеобразная забота об украинских гражданах. Впрочем, как добавила Захарова, с тем, что, как заявил МИД Украины, поездка в Россию может стать «билетом в один конец», сложно поспорить.

    Захарова пошутила о Дедах Морозах, похищающих украинцев в Москве

    «Я могу вам точно сказать, что у многих, кто приезжал в эти дни с Украины в Москву и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, как их здесь встречают, появлялось желание остаться на подольше», — сказала Захарова.

    Напомним, с 2014 года Киев взял курс на антироссийскую политику, целью которой фактически является разрыв связи между российским и украинскими народами. В частности, киевские власти проводят политику так называемой «декоммунизации», в рамках которой переименовывают улицы и города и сносят памятники, в том числе не только советского периода. Кроме того, минувшей осенью на Украине запретили использование термина «Великая Отечественная война», заявив, якобы он является «пропагандистским».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #захарова #мид рф #дед мороз
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