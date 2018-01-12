В Совфеде назвали провокацией совместные учения ВМС Украины и США в Черном море

Москва, 12 января. Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море являются не чем иным, как провокацией по отношению к России. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России», — заявил Клинцевич.

Он отметил, что проведение учений — это очередная демонстрация гегемонистских устремлений Вашингтона. Клинцевич подчеркнул, что США продолжают создавать видимость того, что «они везде, и им до всего есть дело».

Сенатор также объяснил, что никакой угрозы для России американский эсминец представлять не может, ведь он «постоянно находится на мушке» и в случае какой-либо агрессии будет мгновенно нейтрализован.

Напомним, ранее стало известно, что в Черном море прошла совместная тренировка авиации ВМС Украины и корабля военно-морских сил США USS Carney. По сообщением украинской стороны, целью учений было повышение взаимосовместимости.