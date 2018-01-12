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Трамп продал Норвегии несуществующие истребители
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    Трамп продал Норвегии несуществующие истребители

    15:17  12 Января 2018  /обновлено: 15:18  12 Января 2018
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    Трамп продал Норвегии несуществующие истребители

    Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил о продаже Норвегии несуществующих истребителей F-52.

    «В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35», — заявил американский лидер, уточнив, что всего США предоставят Норвегии 52 истребителя.

    О том, что F-52 не существуют на самом деле, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, летать на этих боевых самолетах можно лишь в виртуальной реальности, поскольку существуют они только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare. Журналисты не исключили, что делая заявление о сделке с Осло, Трамп просто перепутал число самолетов с моделью истребителей.

    В администрации Трампа инцидент пока оставили без комментариев. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала отвечать на вопрос WP. о том, является ли президент США поклонником игры Call of Duty.

    Что касается поставок F-35, то представители компании Lockheed Martin заявили, что власти Норвегии согласовали финансирование 40 истребителей модели F-35, из них Осло получил десять из них, уточняет RT.

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп #норвегия #истребители
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