Трамп продал Норвегии несуществующие истребители

Вашингтон, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил о продаже Норвегии несуществующих истребителей F-52.

«В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35», — заявил американский лидер, уточнив, что всего США предоставят Норвегии 52 истребителя.

О том, что F-52 не существуют на самом деле, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, летать на этих боевых самолетах можно лишь в виртуальной реальности, поскольку существуют они только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare. Журналисты не исключили, что делая заявление о сделке с Осло, Трамп просто перепутал число самолетов с моделью истребителей.

В администрации Трампа инцидент пока оставили без комментариев. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала отвечать на вопрос WP. о том, является ли президент США поклонником игры Call of Duty.

Что касается поставок F-35, то представители компании Lockheed Martin заявили, что власти Норвегии согласовали финансирование 40 истребителей модели F-35, из них Осло получил десять из них, уточняет RT.