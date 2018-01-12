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Выборы 2018
Главред «МК», ставший доверенным лицом Путина, собирается бороться за свободу слова
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    Главред «МК», ставший доверенным лицом Путина, собирается бороться за свободу слова

    15:42  12 Января 2018  /обновлено: 15:44  12 Января 2018
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    Главред «МК», ставший доверенным лицом Путина, собирается бороться за свободу слова

    Москва, 12 января. Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, который стал одним из доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявил, что планирует не только агитировать за кандидата, которого представляет, но и сообщать ему об актуальных общественных и социальных проблемах. Об этом Павел Гусев рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

    Гусев  отметил, что намерен способствовать распространению правдивой информации о деятельности президента, а также выступать на различных площадках, чтобы разъяснить сложные моменты, которые сегодня существуют во внутренней политике.

    «Существуют вопросы, связанные с гражданским обществом. Сегодня во многих регионах гражданское общество подавлено. Оно не пользуется всеми теми возможностями, которые государство может предоставить. Это и работа с широкими массами людей, которые занимаются благотворительностью. Вопросы, связанные с детьми, подростками, здравоохранением», — сказал Гусев.

    Он также добавил, что намерен говорить о проблемах гражданского общества на тех встречах, где будет присутствовать сам президент, и его помощники. Гусев подчеркнул, что уже не первый раз выступает в качестве доверенного лица Владимира Путина, так как другие кандидатуры его не устраивают.

    «Из всех кандидатов Владимир Владимирович меня больше всех устраивает. Кандидатуры многих, кто сейчас начинает свою программу, повторяют то, что сейчас существует. Реальных выходов у них я не вижу. Еще главная проблема, которую хочу донести во время предвыборной кампании – это работа с кадрами. Сегодня кадровая политика в госструктурах оставляет желать лучшего», — добавил Гусев.

    Кроме того, главред «МК» заявил, что хотел бы донести до главы государства факты о проблемах в средствах массовой информации, которые касаются свободы слова и законодательства в области рекламы для СМИ.

    «Это, прежде всего, экономические проблемы, которые связаны с тем, что, на мой взгляд, достаточно сильно было искажено законодательство в области рекламы для СМИ. Он лишил средства массовой информации сразу 30-40 процентов рекламного рынка... Отсюда вытекает вопрос, что у нас сегодня есть проблемы со свободой СМИ. », — отметил Гусев.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марте 2018 года. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне Центризбирком России зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. В числе доверенных лиц Путина композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина и многие другие.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #президент #гусев #выборы2018 #мк
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