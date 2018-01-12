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Донбасс сегодня: «поезд смерти» для России, огонь по Донбассу и уловки Киева
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    Донбасс сегодня: «поезд смерти» для России, огонь по Донбассу и уловки Киева

    15:09  12 Января 2018  /обновлено: 15:10  12 Января 2018
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    Донбасс сегодня: «поезд смерти» для России, огонь по Донбассу и уловки Киева

    Донбасс, 12 января. Полноценные военные действия возобновились на юго-востоке Украины. В ДНР провели расследование обстрелов с потерями среди мирных граждан. Украинские СМИ «отправили в Россию» заминированный поезд. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Луганское направление

    Украинская армия дважды за минувшие сутки обстреляла территорию Луганской народной республики и позиции Народной милиции у поселка Логвиново. Артиллерийские орудия калибром 122 мм осуществили 36 залпов по указанному району в четверг утром, а ближе к вечеру — несколько десятков залпов из 120-мм минометов и противотанковых гранатометов.

    Оперативная обстановка в ДНР

    14 случаев нарушения перемирия зафиксировано на донецком, мариупольском и горловском направлениях. Девять населенных пунктов и вооруженные силы республики обстреливались киевскими силовиками из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, боевых машин и гранатометов различного типа. Всего за минувшие 24 часа в Донецкую республику прилетело до 300 украинских боеприпасов.

    Кто ответит за обстрел Горловки и Гольмовского?

    На этот вопрос дали разъяснения в оперативном командовании ДНР. Напомним, накануне украинские силовики подвергли массированному обстрелу окрестности Горловки. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и линии электропередач. В поселке Доломитное ранение получила пожилая женщина.

    Военные специалисты дончан провели разбирательство по данному факту и сообщили корреспонденту ФАН о результатах. Огонь корректировался при помощи беспилотных аппаратов, один из которых удалось обезвредить силами ПВО Донецкой республики. Второй упал на минном поле, и изъять его с места приземления невозможно.

    В ходе разбирательства определены позиции, с которых производился обстрел. Это позиции батальона «Донбасс», который недавно сменил на горловском направлении батальон «Айдар».

    Донбасс сегодня: «поезд смерти» для России, огонь по Донбассу и уловки Киева

    Логика Киева

    В военно-политическом руководстве ДНР уверены, что с помощью обстрелов, произведенных руками так называемых «добробатов» и «нацбатов», Киев намерен «умыть руки» перед мировым сообществом, которое обвинит его в военных преступлениях. Логика проста — поскольку указанные формирования зачастую не входят в состав вооруженных сил Украины, то и спрос с государства невелик.

    Но, несмотря на хитрые планы руководства Украины, в ДНР уверены, что уйти от ответственности ему не удастся. Дело в том, что разведка республики установила, что огонь по поселку Гольмовский вела также и бригадная артиллерийская группа из состава 54-й механизированной бригады ВСУ. Приказ на обстрел, по информации дончан, отдавал лично комбриг Майстренко А. С..

    Обстрел Спартака

    Северный пригород Донецка — поселок Спартак — вчера обстреляли из минометов с украинских позиций. Ранения получили два мирных жителя — мужчины 1986 и 1984 годов рождения.

    В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что огонь велся подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии.

    При этом характер разрушений и воронок от мин указывает на то, что украинские десантники отрабатывали тактику ведения огня по движущимся целям. А в качестве целей были выбраны мирные жители поселка. Сообщается, что обстрел прекратился только тогда, когда раненые попадали навзничь.

    Граната для России

    Ряд украинских СМИ сегодня распространяет сообщение о том, что на территорию России из ДНР прибыл товарный состав, заминированный боевой гранатой типа Ф-1. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, разбирался в подробностях данного сообщения.

    Первоисточником данной новости стал один из каналов Telegram. Сетевые издания Украины не пытались проверить указанную информацию и преподнесли ее как некое свершившееся действие. Хотя на самом деле, по информации корреспондента ФАН, данный состав вышел с территории населенного пункта Лантраковка, что на севере подконтрольной ВСУ части Луганской области. До границ Донецкой республики от этого места — до двух сотен километров.

    Донбасс сегодня: «поезд смерти» для России, огонь по Донбассу и уловки Киева

    Но даже не это главное. Рядом с местом пересечения границы товарняком находится крупнейший на Украине железнодорожный узел Купянск—Узловой, а это уже Харьковская область. Вероятно, именно оттуда и следовал состав и, скорее всего, именно там и была сделана закладка.

    Кроме того, по информации, полученной от собственного источника в министерстве транспорта ДНР, железнодорожное сообщение Донецкой народной республики и Российской Федерации, проходящее через территорию Луганской области, отсутствует в принципе. Не исключаю намеренную провокацию украинской стороны с целью обвинения Народных республик в террористической деятельности в отношении России.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #горловка #гольмовский
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