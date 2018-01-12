«Катаиб Хезболла» и армия Ирака зачищают последние остатки ИГИЛ, опубликовано видео

Анбар, 12 января. Ирак продолжает зачистку пустынных районов на востоке страны от боевиков «Исламского государства»1.

В Ираке продолжается крупномасштабная операция по уничтожению последних отрядов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что в операции участвуют правительственные войска Ирака, подразделения шиитской организации «Катаиб Хезболла» и иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

По предварительным данным в пустынных районах восточного Ирака могут скрываться от одной до трех тысяч боевиков «Халифата». В некоторых городах сохранились «спящие» ячейки террористической группировки, которые выявляются силами безопасности страны.

В последнее время антитеррористическая операция набрала обороты на фоне кризисной ситуации, сложившейся в районах Туз-Хурмату и Киркук. Игиловцы стремятся воспользоваться нестабильной ситуацией и усилить свои позиции на севере Ирака, сообщают источники в Багдаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.