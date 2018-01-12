18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жителя Пскова задержали при попытке повторно ограбить магазин
Россия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

    14:58  12 Января 2018  /обновлено: 14:58  12 Января 2018
    41

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

    Москва, 12 января. Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов. Документ обязывает средствам массовой информации, которые имеют статус иностранного агента, регистрировать российское юрлицо для работы в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.  

    Кроме того, законопроект позволяет признать иностранным агентом не только непосредственно СМИ, но и физлицо. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, эта мера является зеркальным ответом на нормы, прописанные в законодательстве США. В то же время он подчеркнул, что на блогеров данный законопроект не распространяется, за исключением тех случаев, когда они представляют СМИ-иноагента и получают финансирование из-за рубежа.

    Иностранным агентом может стать и пользователи соцсетей, которые публикуют материалы таких СМИ.

    Напомним, что закон, позволяющий признать СМИ иностранным агентом, был принят после того, как США заставили зарегистрироваться в этом статусе российский телеканал RT. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #госдума #законопроект #выборы2018 #сми-иноагенты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

      14:58 12 Января 2018 41
      Читать
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России
      7:20
      Сегодня

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 27815

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6700

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6622

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11956

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11653
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      263
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      785
      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

      12:34   12 Января 2018
      118
      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      11:18   12 Января 2018
      3605