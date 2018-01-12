Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

Москва, 12 января. Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов. Документ обязывает средствам массовой информации, которые имеют статус иностранного агента, регистрировать российское юрлицо для работы в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, законопроект позволяет признать иностранным агентом не только непосредственно СМИ, но и физлицо. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, эта мера является зеркальным ответом на нормы, прописанные в законодательстве США. В то же время он подчеркнул, что на блогеров данный законопроект не распространяется, за исключением тех случаев, когда они представляют СМИ-иноагента и получают финансирование из-за рубежа.

Иностранным агентом может стать и пользователи соцсетей, которые публикуют материалы таких СМИ.

Напомним, что закон, позволяющий признать СМИ иностранным агентом, был принят после того, как США заставили зарегистрироваться в этом статусе российский телеканал RT. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект.