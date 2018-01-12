МИД РФ рассказал, как Лондон учить журналистов врать о ЧМ-2018

Лондон, 12 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, как британские журналисты получили прямое указание по созданию негативных сюжетов перед чемпионатом мира по футболу в РФ в 2018 году.

По ее словам, эти указания можно назвать самым настоящим государственным заказом на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

При этом Захарова особо подчеркнула, что указания по антипропаганде были даны не одному, а целому ряду СМИ Великобритании. Кроме того, она указала на то, что журналистам не было предложено сфокусироваться на поиске сюжетов, «сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны».

«Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах», — уточнила дипломат.

Сейчас в МИД РФ располагают информацией, что часть этих тезисов и сюжетов касалась якобы отсутствия в РФ инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, еще одним пунктом, конечно, стала агрессивность российских болельщиков, а также неспособность непрофессиональных российских полицейских гарантировать безопасность иностранных туристов.

«Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в РФ в западных СМИ», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все объекты к ЧМ будут сделаны качественно и в срок. Небольшое отставание по графику, как уточнил глава государства, есть только на одном стадионе.