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МИД РФ рассказал, как Лондон учить журналистов врать о ЧМ-2018
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    МИД РФ рассказал, как Лондон учить журналистов врать о ЧМ-2018

    15:18  12 Января 2018  /обновлено: 15:18  12 Января 2018
    287

    МИД РФ рассказал, как Лондон учить журналистов врать о ЧМ-2018

    Лондон, 12 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, как британские журналисты получили прямое указание по созданию негативных сюжетов перед чемпионатом мира по футболу в РФ в 2018 году.

    По ее словам, эти указания можно назвать самым настоящим государственным заказом на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

    При этом Захарова особо подчеркнула, что указания по антипропаганде были даны не одному, а целому ряду СМИ Великобритании. Кроме того, она указала на то, что журналистам не было предложено сфокусироваться на поиске сюжетов, «сюжеты, темы и заходы были тоже проработаны».

    «Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах», — уточнила дипломат.

    Сейчас в МИД РФ располагают информацией, что часть этих тезисов и сюжетов касалась якобы отсутствия в РФ инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, еще одним пунктом, конечно, стала агрессивность российских болельщиков, а также неспособность непрофессиональных российских полицейских гарантировать безопасность иностранных туристов.

    «Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в РФ в западных СМИ», — подчеркнула Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все объекты к ЧМ будут сделаны качественно и в срок. Небольшое отставание по графику, как уточнил глава государства, есть только на одном стадионе.

    «Объективности ради, я должен сказать, что из 12 стадионов, а они должны быть построены в 11 городах, в Москве два стадиона будут использованы, в одном месте есть двухмесячное отставание», — подчеркнул Путин.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #путин #великобритания #мид рф #сми #чм-2018 #выборы2018
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