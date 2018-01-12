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Происшествия
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Украина
Украинский депутат натравил силовиков на белорусов с георгиевской лентой
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    Украинский депутат натравил силовиков на белорусов с георгиевской лентой

    15:15  12 Января 2018  /обновлено: 15:43  12 Января 2018
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    Украинский депутат натравил силовиков на белорусов с георгиевской лентой

    Киев, 12 января. Депутат совета Ивано-Франковской области Украины Андрей Марыйчин потребовал от туристов из Белоруссии снять со стекла автомобиля георгиевскую ленту, а получив отказ, вызвал на помощь ветеранов так называемой АТО.  

    Инцидент, как уточняет издание «Курс», произошел 10 января. Украинский депутат увидел автомобиль с георгиевской лентой на лобовом стекле и потребовал от находившихся в машине снять ее. Оказалось, что на автомобиле на Украину прибыли пятеро туристов из Белоруссии, они удивились требованию Марыйчина и отказались снять символ победы в Великой Отечественной войне.

    Тогда он вызвал на подмогу участников так называемой АТО, а также снял с машины гостей Украины номера, чтобы не дать им уехать.

    Впоследствии прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов объяснили туристам, что на Украине с прошлого года действует закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты. В результате местный суд постановил наказать белорусов максимально жестко — их оштрафовали на 2550 гривен.     

    Марыйчин, комментируя инцидент, заявил, что приезд полиции и последующий суд стали для туристов «помилованием».

    «Перед приездом полиции приехали наши ребята-атошники, человек 20, так что теперь белорусы надолго запомнят, какую символику здесь можно использовать. Суд и полиция — это было для них уже как помилование», — заявил Марыйчин.

    Напомним, закон, который запрещает использование на территории Украины символа победы в Великой Отечественной войне, георгиевской ленты, действует с 15 июня 2017 года.  

    Отметим, георгиевская лента является общепризнанным символом победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #ато #украина #великая отечественная война #память #георгиевская лента #белорусы
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