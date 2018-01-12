Украинский депутат натравил силовиков на белорусов с георгиевской лентой

Киев, 12 января. Депутат совета Ивано-Франковской области Украины Андрей Марыйчин потребовал от туристов из Белоруссии снять со стекла автомобиля георгиевскую ленту, а получив отказ, вызвал на помощь ветеранов так называемой АТО.

Инцидент, как уточняет издание «Курс», произошел 10 января. Украинский депутат увидел автомобиль с георгиевской лентой на лобовом стекле и потребовал от находившихся в машине снять ее. Оказалось, что на автомобиле на Украину прибыли пятеро туристов из Белоруссии, они удивились требованию Марыйчина и отказались снять символ победы в Великой Отечественной войне.

Тогда он вызвал на подмогу участников так называемой АТО, а также снял с машины гостей Украины номера, чтобы не дать им уехать.

Впоследствии прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов объяснили туристам, что на Украине с прошлого года действует закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты. В результате местный суд постановил наказать белорусов максимально жестко — их оштрафовали на 2550 гривен.

Марыйчин, комментируя инцидент, заявил, что приезд полиции и последующий суд стали для туристов «помилованием».

«Перед приездом полиции приехали наши ребята-атошники, человек 20, так что теперь белорусы надолго запомнят, какую символику здесь можно использовать. Суд и полиция — это было для них уже как помилование», — заявил Марыйчин.

Напомним, закон, который запрещает использование на территории Украины символа победы в Великой Отечественной войне, георгиевской ленты, действует с 15 июня 2017 года.

Отметим, георгиевская лента является общепризнанным символом победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.