Выборы-2018: ректор ВГИК призвал доверенных лиц Путина активно участвовать в жизни России

Москва, 12 января. Доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина должны активно участвовать в жизни страны, заявил ректор ВГИК и по совместительству доверенное лицо действующего президента Владимир Малышев.

Доверенными лицами Путина станут порядка 500 человек. Об этом ранее сообщила сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты Елена Шмелева.

Малышев отметил, что доверенным лицом Путина может стать тот человек, который согласен с внешней и внутренней политикой государства. Он должен одобрять существующие основные направления развития России.

«При этом доверенное лицо должно на своем участке проводить эту политику в жизнь, — приводит РИА Новости слова ректора ВГИК. — Мы взрослые люди, и надо поддерживать делами, участвовать в дискуссиях, высказывать свою позицию по определенным вопросам».

Путин заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого российскому лидеру нужно было собрать 300 тысяч подписей. Как сообщили в избирательном штабе Путина, на 12 января уже собрано порядка 408 тысяч подписей россиян.