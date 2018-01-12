Обидевшийся на приятеля житель Новокузнецка избил его до смерти

Кемерово, 12 января. Житель Новокузнецка, обидевшийся на знакомого, избил его до смерти. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Следствие установило, что мужчины распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Как оказалось, потерпевший выразил свое недовольство касательного того, что ему приходится покупать алкоголь, а пьют они вместе.

Обвиняемый разозлись на это и стал избивать мужчину, который в дальнейшем от полученных травм скончался. Специалисты установили, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы, сообщает «Газета Кемерова». Отмечается, что мужчины общались на протяжении трех лет и до этого никогда не ссорились.