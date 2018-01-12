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Общество
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Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков
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    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    16:30  12 Января 2018
    2952

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    Сирия, 12 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 нескольких поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков, радикалы нарушили перемирие в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе, Алеппо и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Латакии, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, Алеппо и Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме, теряет позиции в Алеппо.

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    Провинция Латакия

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    В северной части провинции Латакия зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск, нарушив тем самым действующее в этой части региона перемирие.

    Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов сирийской армии в населенном пункте Салнафа произошел взрыв. В результате инцидента погибло три человека и еще пять получили ранения.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Амирия, Абу Джалус, Бурдж Сума, Таль Анбар и Абу Абда на юго-востоке региона.

    Тем временем радикальные исламисты направили подкрепления в юго-западную часть провинции. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что данные меры являются попыткой сдержать наступление бригад армии САР, движущихся от Ханассера.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    В южных районах провинции Идлиб продолжается ожесточенное противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе населенного пункта Зарзур, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от радикалов «Ан-Нусры» несколько поселений провинции.

    Информационное агентство Anadolu передает, что Турция открыла лагерь для беженцев на севере Идлиба. Поселение рассчитано на 200 семей.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Об этом сообщает один из местных источников в провинции Хама на своей странице в Twitter (@HamahNow).

    В северной части региона зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки», пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@medad_press). Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от радикальных исламистов ряд поселений провинции Хама. Также солдаты САА уничтожили десятки боевиков, выступающих на стороне «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

    Неизвестные боевики открыли огонь в районе здания аграрного колледжа на западе провинции Эс-Сувейда. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что в результате обстрела погибло два мирных жителя региона, еще трое гражданских получили ранения.

    Напомним, Эс-Сувейда, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Даръа, входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные вооруженные формирования, действующие в регионе, нарушают заключенное перемирие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #хама #вкс рф #саа #латакия #идлиб #джебхат ан-нусра #эс-сувейда #тахрир аш-шам #нур ад-дин аз-зинки
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    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков
    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек
    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура
    Сирия итоги за сутки на 12 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Алеппо, под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора
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