Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков

Сирия, 12 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 нескольких поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков, радикалы нарушили перемирие в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе, Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Латакии, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе, Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме, теряет позиции в Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск, нарушив тем самым действующее в этой части региона перемирие.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов сирийской армии в населенном пункте Салнафа произошел взрыв. В результате инцидента погибло три человека и еще пять получили ранения.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Амирия, Абу Джалус, Бурдж Сума, Таль Анбар и Абу Абда на юго-востоке региона.

Тем временем радикальные исламисты направили подкрепления в юго-западную часть провинции. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что данные меры являются попыткой сдержать наступление бригад армии САР, движущихся от Ханассера.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции Идлиб продолжается ожесточенное противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе населенного пункта Зарзур, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от радикалов «Ан-Нусры» несколько поселений провинции.

Информационное агентство Anadolu передает, что Турция открыла лагерь для беженцев на севере Идлиба. Поселение рассчитано на 200 семей.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Об этом сообщает один из местных источников в провинции Хама на своей странице в Twitter (@HamahNow).

В северной части региона зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки», пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@medad_press). Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от радикальных исламистов ряд поселений провинции Хама. Также солдаты САА уничтожили десятки боевиков, выступающих на стороне «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестные боевики открыли огонь в районе здания аграрного колледжа на западе провинции Эс-Сувейда. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что в результате обстрела погибло два мирных жителя региона, еще трое гражданских получили ранения.

Напомним, Эс-Сувейда, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Даръа, входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные вооруженные формирования, действующие в регионе, нарушают заключенное перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)