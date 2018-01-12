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Эксперт: Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя
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    Эксперт: Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя

    14:37  12 Января 2018
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    «Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя» — эксперт

    18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации — россияне смогут определить развитие страны на ближайшие шесть лет. Выбор главы государства — консолидация страны вокруг национально ориентированной экономической модели и ценностей русской культуры. Такого мнения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей придерживается политолог Игорь Рябов.

    «Выборы в России сегодня превратились не в классическую конкурентную битву между кандидатами, а в вотум доверия действующему президенту. Общество долгие годы демонстрирует абсолютный уровень поддержки Владимира Путина. Такой президент людьми считается лучшим и оптимальным. То есть позиции президента как фаворита крепки. В чем выражается суть вотума? Поддержка избирателей именно с точки зрения пришедших на голосование — это важный политический ресурс не отдельного кандидата, а всей страны. Та самая «явка» — это не просто уровень активности избирателя, а вклад каждого гражданина в степень консолидации. Консолидация понятно по какому поводу», — пояснил Игорь Рябов.

    «Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя» — эксперт

    По словам эксперта, в марте 2014 года Россия сделала важный исторический выбор. Который касается не только поддержки крымчан, но и поворота к стратегии защиты своих интересов.

    «Мы гарантировали остановку войны в Донбассе через минские договоренности, вмешались в разгром Сирии силами террористов при молчаливом согласии Запада, сделали много всего нормального, что напугало западные страны. Запад ответил санкциями и закручиванием гаек. Так вот, нынешние выборы — это тест на патриотизм российского избирателя, всего гражданского общества. А Владимир Путин — консолидирующая фигура этого теста-форума.

    Важно понимать, что выбранная стратегия кампании президента — это стратегия ведущего мирового политика, опирающегося на поддержку всего российского общества, а не безликого «технократа». Голосование важно для консолидации страны вокруг не только внешних угроз, но и вокруг национально ориентированной экономической модели, вокруг ценностей русской культуры в пику глобальным угрозам, вокруг тех скреп нашего народа, которые, без всякой иронии, делают нашу страну сильнее. Вот про это выборы. А не про «конкуренцию». Нам нужно единство, а не прекраснодушные споры», — резюмировал Игорь Рябов.

    «Выборы-2018 — тест на патриотизм российского избирателя» — эксперт

    Ранее «Газета.ru» сообщала, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что большое число претендентов в предстоящей президентской гонке — это «нормально и хорошо». Это подталкивает россиян к диалогу и обсуждению проблемных вопросов. 

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #выборы2018
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