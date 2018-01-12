Крым, украинское оружие и «Северный поток-2». Колонка Олега Денежки

На встрече Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ накануне Дня печати довольно много внимания было уделено Украине. Президент говорил о будущем, а не текущем положении дел во взаимоотношениях с Украиной. Заявив, что сегодня они ненормальны, он выразил уверенность, что эта проблема будет неизбежно решена. И даже предложил Украине забрать ее оставшееся военное имущество из Крыма. Но в танках ли и самолетах, на самом деле, извините за тавтологию, дело? Нет. В «Северном потоке-2».

Российский президент был откровенен и выразился совершенно определенно. Он подчеркнул, что Россия все это время последовательно выполняла взятые на себя обязательства и вовсе не заинтересована в заморозке конфликта в Донбассе. Москва надеется, что эта ситуация найдет свое решение в ближайшее время.

«Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась», — заявил Владимир Владимирович.

После чего и последовало «щедрое» предложение. Правда, российский президент сразу оговорился, что «большая часть техники находится в плачевном состоянии, но так это было и в 2014 году, и теперь это проблема украинской стороны».

А о чем собственно идет речь? В Крыму осталось 17 кораблей и судов обеспечения: корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», подводная лодка «Запорожье», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье». Все они стоят на приколе с середины 90-х, а почти полувековая подводная лодка «Запорожье» проекта 641 давно уже подлежит списанию и рискует стать подводной навсегда, как только отдаст швартовы, то есть концы.

Из авиации остались семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1. Не летают с конца 90-х. Ремонту, скорее всего, не подлежат, да и негде использовать дорогую авиацию Украине. Эксплуатация обойдется дороже, чем эффект, а того, что есть, Украине и так много.

Есть около двух десятков БМП, БТР и танков Т-64. Но это запчасти и металлолом, и были таковыми уже весной 2014 года, поэтому Украина и отказалась их забирать.

Единственную ценность представляют противокорабельный береговой ракетный комплекс «Утес» и один дивизион устаревшей версии С-300. Но первый является стационарным, его демонтаж и транспортировка невероятно дороги, а ракеты 5В55 для С-300 Украина не производит. Единственная страна, где их можно закупить, — Россия.

Тут стоит напомнить, что в 2014 году Украина уже забрала, что хотела. И никто им не препятствовал. Уже тогда, после осмотра имеющейся материальной части российскими техническими специалистами, были сделаны неутешительные выводы: вся материальная часть находилась в плачевном состоянии.

Проблема украинской армии и киевского правительства в целом это не отсутствие оружия, хоть летального, хоть не летального. Последнее определение вообще неверное. Впрочем, как и классификация оружия на оборонительное и наступательное. Это, скорее, пропагандистские штампы, несущие больше политический, нежели военный смысл.

Любое оружие и даже некоторые элементы военной амуниции являются смертельными и наступательными по своей природе. Убивают и приборы ночного видения, и снайперские прицелы, и приборы GPS, и даже бинокли. Более того, нормальные боевые действия, хоть в наступлении, хоть в обороне, солдат не может вести без обычного котелка и сухпайка.

Все это повышает эффективность вашей армии и способствует, уж извините за цинизм, тому, что военнослужащим гораздо сподручнее убивать врага. Я уж не говорю, что организовать наступление без «оборонительных» ПВО просто невозможно.

Но проблема ВСУ и киевских властей в том, что все это у них было и есть, и очень много. От СССР осталось. Не было проблем у украинской армии ни с танками, ни с артиллерией, не говоря уже о стрелковом оружии. Даже боеприпасов в отсутствие их производства было более чем достаточно. Еще и приторговывали. Поэтому вопли Петра Порошенко и Александра Турчинова о необходимости поставок Украине комплексов FGM-148 Javelin, и уж тогда «они ого-го, как зададут жару», не более чем сказка для внутреннего потребления. Чтобы оправдать свои неудачи.

Поэтому Путин отлично понимал, что его предложение не имеет для Украины никакого военного смысла. Это я пишу для тех, кто попытается обвинить нашего президента в мягкотелости и уступчивости. Но что же означает это заявление Владимира Владимировича?

Учесть надо два фактора. Наш президент никогда ничего не говорит просто так, Путин один из самых сдержанных и осторожных в своих заявлениях политиков в мире. И он никогда не унижает и не издевается над своими политическими оппонентами. А это означает, что смысл в словах российского президента не просто есть, а он крайне важен.

Давайте сопоставим несколько событий начала этого года. Первое — это отказ ЕС выдать последний транш финансовой помощи Украине с весьма туманной перспективой предоставления вообще какой-либо помощи Киеву в будущем. Второе: решение Норвегии о поддержке строительства газопроводной нитки «Северный поток-2», что означает, напротив, совершенно ясную перспективу конца транзиту российского газа через украинскую территорию.

О втором стоит сказать подробнее. Наиболее непримиримую позицию в отношении «Северного потока-2» занимали Норвегия, Швеция и Дания. В отличие, кстати, от Австрии, Германии, Англии и Франции, которые понимают важность и необходимость российского газа для экономики Европы.

При этом норвежцы, понимая неизбежность политического давления на них со стороны США, сразу оговорились: строительством газопровода с норвежской стороны занимается частная компания, ей принадлежит 70% акций, это частный бизнес, и правительство в него не вмешивается.

«Частный бизнес» — это норвежская компания Kvaerner. В свою очередь пресс-служба компании тоже проявила осмотрительность и тут же заявила, что российский газ просто необходим Европе, потому что без него просто не обойтись. Норвежскому газу принадлежит, по итогам 2017 года, около четверти поставок в Европу, в то время как «Газпром» уже завоевал 32% рынка, и объем поставок российского газа растет. Норвегии заменить его нечем.

««Северный поток-2» обеспечит надежные, приемлемые и устойчивые поставки российского газа на европейский рынок», — заявили в пресс-службе Kvaerner.

То есть на сегодняшний день против «Северного потока-2» активно выступают лишь Швеция и Дания. Но они постоянно апеллируют именно к норвежскому газу. А теперь у них исчерпался и последний аргумент — Норвегия им не поможет.

Так какая связь между новым российским газопроводом в Балтике и украинским военным металлоломом в Крыму? А связь прямая. На Украине поставлен крест. Жирный, из несмываемой краски. Украинская труба — участок советского газопровода «Дружба» — вслед за украинским вооружением в Крыму в ближайшее время тоже станет металлоломом. Киеву никто помогать не собирается, и он пожинает плоды своей политики последних четырех лет. Надеяться больше не на что, и шантажировать Россию нечем. Время уступок прошло.

Предложение Путина забрать свое оружие из Крыма — это прозрачный намек прекратить упорствовать и сесть за стол переговоров. И с этой точки зрения это весьма щедрое предложение. Российский президент ясно дал понять: Россия Украину добивать не собирается. Тольки если в Киеве, наконец, придут в себя и начнут мыслить трезво.

Слово за Украиной.