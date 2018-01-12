Иран назвал западную коалицию «силами высокомерия»

Тегеран, 12 января. Министр обороны Ирана Амир Хатеми заявил, что Тегеран победил терроризм в регионе, несмотря на поддержку со стороны «сил высокомерия».

Глава военного ведомства Ирана сообщил, что фронт сопротивления вел борьбу с террористическими группировками в регионе и одержал над ними победу, несмотря на то, что «силы высокомерия» так называемой международной коалиции во главе с США оказывали боевикам всемерную поддержку.

Хатеми подчеркнул, что Иран способен обеспечить все потребности своих Вооруженных сил даже в условиях экономических санкций, введенных Западом против Тегерана.

Ранее сообщалось, что во время атаки дронов боевиков на базы «Хмеймим» и «Тартус» в данном районе курсировал американский разведывательный самолет. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту атаку, отметил, что Россия знает, кто стоит за нападением дронов на российские военные объекты в Сирии.