В ФРГ заявили о намерении участвовать в формировании миссии ООН в Донбассе

Берлин, 12 января. Немецкое правительство планирует участвовать в обсуждении формирования миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы намерены участвовать в переговорах по этой теме. Все остальное сейчас не является темой», — цитируют Зайберта немецкие СМИ.

Он отметил, что работа миссии не будет бессмысленной только в том случае, если она будет способствовать урегулированию ситуации в регионе.

Зайберт подчеркнул, что в ФРГ хотели бы видеть реальные подвижки в этом вопросе. В то же время представитель правительства Германии признал, что «реально работающее перемирие все еще не достигнуто».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Донбасс, но только в том случае, если речь идет об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ.

Путин напомнил, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения в Донбассе, а их присутствие на других территориях недопустимо.